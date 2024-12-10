«Автодор» предупредил водителей о непогоде на трассе М-4 «Дон»

Государственная компания «Автодор» предупредила водителей об ухудшении погодных условий на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом сообщает компания в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, в течение 10 декабря в регионе ожидается мокрый снег и возможен ледяной дождь.

Компания призвала автомобилистов быть на дорогах внимательными, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и следить за дистанцией.

Как сообщал «Ъ-Ростов», с 1 декабря на двух участках трассы М-4 «Дон» максимальная скорость движения транспортных средств снижена со 110 км/ч до 90 км/ч.

Анастасия Казуков