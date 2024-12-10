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В селе Чувашии потушили пожар в цехе по переработке мяса

В Чувашии, в селе Комсомольское загорелся цех по переработке мяса на территории предприятия «Триумф-Агро». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

В селе Чувашии потушили пожар на цехе по переработке мяса

В селе Чувашии потушили пожар на цехе по переработке мяса

Фото: Официальный Telegram-канал Главного управления МЧС России по Чувашской Республике

В селе Чувашии потушили пожар на цехе по переработке мяса

Фото: Официальный Telegram-канал Главного управления МЧС России по Чувашской Республике

Пожар вспыхнул около 7:00. В это время на производственной площадке находились семь работников. Шесть человек смогли выйти самостоятельно. Одного из работников эвакуировали пожарные.

Около 9:24 пожар полностью потушили. Пожарные ликвидировали огонь на площади 345 кв. м.

Диана Соловьёва

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