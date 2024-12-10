Депутаты гордумы Екатеринбурга приняли в первом чтении бюджет на 2025 год

Екатеринбургская городская дума в первом чтении одобрила проект бюджета на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Расходы на 2025 год запланированы на уровне 90,5 млрд руб, а доходы — 87,4 млрд руб. Дефицит бюджета таким образом составляет 3,1 млрд руб.

Депутат от «Единой России» Александр Колесников обратил внимание коллег на необходимость создания и ремонта администрацией внутриквартальных проездов, а также ремонта освещения, поскольку в зимний период темнеет рано. Владимир Крицкий отметил, что школьникам, обучающимся во вторую смену, зачастую приходится возвращаться домой по неосвещенным дворам. Он предложил рассмотреть создание муниципальных программ по этим проблемам, его поддержал руководитель фракции «Единой России» Алексей Вихарев.

Депутат от партии «Яблоко» Константин Киселев усомнился, что заложенный уровень индексации бюджета не покрывает реальной инфляции. По его словам, доля налога на доход физических лиц в доходах бюджета города снизилась с 46% до 43%, что говорит о снижении реальных доходов горожан. Алексей Вихарев отметил, что бюджет «рабочий» и решает множество социальных проблем.

За принятие проголосовал 31 депутат, 1 высказался против, еще один воздержался.

Анна Капустина