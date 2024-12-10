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В Екатеринбурге обустроят более 150 катков

Более 150 катков откроются в Екатеринбурге в текущем зимнем сезоне, рассказал в своем telegram-канале мэр города Алексей Орлов. Их обустроят во дворах, возле школ и спортивных объектов.

В Екатеринбурге откроется более 150 катков

В Екатеринбурге откроется более 150 катков

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Екатеринбурге откроется более 150 катков

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Уточняется, что парки, скверы, площадки возле домов культур на Новый год будут украшены иллюминацией, арт-объектами, ледяными скульптурами и праздничные елками. Кроме того, во дворах и возле школ появятся катки.

Напомним, каток на площади 1905 года начнет работать 21 декабря и откроется ледовым шоу Ильи Авербуха. Открыть ледовый городок планируют 27 декабря, в эти выходные для него начнут заготовку льда в карьере. В этом году темой городка выбрана «Новогодняя сказка снеговиков».

Анастасия Таначева

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