Урожай цитрусовых в Сочи снизился на 29% в 2024 году

Урожай цитрусовых в Сочи с начала 2024 года составил 3,3 тонны. Это на 29% меньше показателей 2023 года, когда было собрано 5,7 тонн цитрусовых, пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В 2023 году в Сочи собрали 5,7 тонн цитрусовых культур. По прогнозам мэрии, к концу 2024 года объем урожая достигнет 4 тонн.

«В основном в садах сочинцев и в угодьях сельхозпредприятий растут мандарины, апельсины, лимоны. В последние годы все большую популярность набирают кумкваты»,— отметили в мэрии.

В Сочи в 2024 году планируют в целом собрать почти 200 тонн субтропических фруктов. Это показатель уровня 2023 года. Пока специалисты собрали 117 тонн плодов, в том числе цитрусовые, киви, хурму и фейхоа.

«Ъ-Сочи» писал, что через пропускной пункт «Адлер» продолжаются поставки мандаринов из Абхазии. В целом из соседней республики ввезли 16 тыс. тонн фруктов. Каждый день через границу поставляют до 1 тыс. тонн мандаринов.

Вячеслав Рыжков