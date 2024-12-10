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Рейсы из Москвы в Сочи вошли в топ популярных направлений в новогодние праздники

Сочи вошел в рейтинг востребованных туристических направлений из Москвы в новогодние праздники. По данным «Аэрофлота», вместе с Минеральными Водами, Кировском, Горно-Алтайском и Южно-Сахалинском курорт вошел в топ горнолыжных направлений страны.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Рейсы в Санкт-Петербург, Калининград, Владивосток и Минеральные Воды оказались одними из самых бронируемых на период с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

В число десяти наиболее популярных международных направлений из Москвы входят такие города, как Пхукет, Ереван, Стамбул, Мале, Бангкок, Дубай, Коломбо, Гуанчжоу, Пекин и Денпасар. Что касается Красноярска, то в его топ-10 направлений входят Санкт-Петербург, Сочи, Благовещенск, Иркутск, Екатеринбург, Пхукет, Бангкок, Санья и Алматы.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте выявили снижение цен на гостиничные услуги. В различных сегментах рынка стоимость проживания уменьшилась на несколько процентов по сравнению с 25 ноября. В четырех- и пятизвездочных отелях в конце ноября средняя цена за сутки составляла около 7,3 тыс. руб., тогда как в начале декабря она опустилась ниже 7,1 тыс. руб.

Мария Удовик

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