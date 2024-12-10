Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В 2024 году на Горьковской ЖД погрузили более 589 тыс. тонн зерна

За 11 месяцев 2024 года Горьковская железная дорога погрузила более 589 тыс. тонн зерна. Это почти на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской ЖД.

В 2024 году на Горьковской ЖД погрузили более 589 тыс. тонн зерна

В 2024 году на Горьковской ЖД погрузили более 589 тыс. тонн зерна

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В 2024 году на Горьковской ЖД погрузили более 589 тыс. тонн зерна

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Больше всего зерна обеспечили станции:

  • Чебоксары (Чувашия) — 60 тыс. тонн;
  • Красный Узел (Мордовия) — 58 тыс. тонн;
  • Казань (Татарстан) — 51 тыс. тонн;
  • Тихорецкая (Татарстан) — 50,6 тыс. тонн;
  • Шемордан (Татарстан) — 48 тыс. тонн;
  • Шатки (Нижегородская область) — 45,5 тыс. тонн;
  • Сергач (Нижегородская область) — 42 тыс. тонн.

В начале июня состоялась первая погрузка зерна в Свияжском межрегиональном мультимодальном логистическом центре в Татарстане. В сентябре первый зерновой экспресс из Свияжска отправили в Турцию. В конце октября на экспорт в Египет также направили первую партию ячменя со станции Кукмор.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...