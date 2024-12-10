За 11 месяцев 2024 года Горьковская железная дорога погрузила более 589 тыс. тонн зерна. Это почти на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской ЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году на Горьковской ЖД погрузили более 589 тыс. тонн зерна

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В 2024 году на Горьковской ЖД погрузили более 589 тыс. тонн зерна

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Больше всего зерна обеспечили станции:

Чебоксары (Чувашия) — 60 тыс. тонн;

Красный Узел (Мордовия) — 58 тыс. тонн;

Казань (Татарстан) — 51 тыс. тонн;

Тихорецкая (Татарстан) — 50,6 тыс. тонн;

Шемордан (Татарстан) — 48 тыс. тонн;

Шатки (Нижегородская область) — 45,5 тыс. тонн;

Сергач (Нижегородская область) — 42 тыс. тонн.

В начале июня состоялась первая погрузка зерна в Свияжском межрегиональном мультимодальном логистическом центре в Татарстане. В сентябре первый зерновой экспресс из Свияжска отправили в Турцию. В конце октября на экспорт в Египет также направили первую партию ячменя со станции Кукмор.

Диана Соловьёва