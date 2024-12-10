Жителям Дона предложили задавать вопросы для программы «Итоги года с Владимиром Путиным»

Правительство Ростовской области в своем telegram-канале напомнило жителям Дона о возможности задавать волнующие их вопросы Владимиру Путину. Президент РФ ответит на обращения граждан и журналистов во время трансляции телепрограммы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Программа начнется в 12.00 19 декабря. Трансляцию планируют вести все крупнейшие телеканалы и радиостанции страны.

Задать вопрос можно через официальное сообщество vk.com/moskvaputinu или позвонив на горячую линию 8 (800) 200-40-40.

Сергей Иванов