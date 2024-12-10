В Тамбове повторно хотят приватизировать комплекс исторических домов за 1 рубль

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тамбова во второй раз пытается продать объект культурного наследия (ОКН) регионального значения — «Комплекс доходных домов М. В. Асеева» на улице Максима Горького, 49 за 1 руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».

В состав лота входят двухэтажные нежилые здания западного, восточного и северного корпусов, общая площадь которых составляет 1,3 тыс. кв.м. Покупателю также предоставят в аренду на срок исполнения условий конкурса три земельных участка совокупной площадью 1,2 тыс. кв. м. Разрешенный вид использования — оказание социальной помощи населению. Стоимость аренды составляет 1 руб. в год.

Согласно условиям конкурса, до 1 апреля 2025 года покупателю нужно разработать научно-проектную документацию по сохранению западного корпуса, до 1 июля 2025-го — восточного и северного корпусов. До 1 июля 2027-го требуется отреставрировать западный корпус и приспособить его для современного использования, до 31 декабря того же года — выполнить тот же комплекс работ в восточном и северном корпусах. Также необходимо установить на зданиях информационные таблички.

Шаг конкурса составляет 464,5 тыс. руб., а размер задатка — 1,8 млн руб. Заявки на участие в торгах можно подать до 10 января 2025 года, итоги подведут 16 января.

Предыдущие торги по реализации «Комплекса доходных домов М. В. Асеева» за 1 руб. не состоялись из-за отсутствия заявок.

На прошлой неделе стало известно, что комитет в третий раз выставил на торги другое историческое здание — «Дом М. Т. Попова». Победителя должны определить 14 января. На этой же неделе стало известно, что мэрия Тамбова отложила приватизацию «Дома жилого» на улице Советской/Августа Бебеля 14/11 из-за необходимости уточнения границ его земельного участка.

В конце ноября тамбовское ООО «Современные строительные технологии» выкупило «Городскую усадьбу купца Ефанова» в облцентре за 669,7 тыс. руб. В середине сентября местное ООО «Возрождение» приобрело «Дом жилой» на улице Октябрьской в Тамбове за 4,2 млн руб.

Анастасия Колпачева