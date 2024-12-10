Гандболисты «Воронежа» победили «Динамо Астрахань» в домашнем матче

Гандбольный клуб «Воронеж» обыграл «Динамо Астрахань» в 14-м туре Суперлиги со счетом 37:36. Матч прошел в Воронеже 9 декабря.

Игроки гандбольного клуба «Воронеж» радуются победе в последнем матче

Фото: пресс-служба ГК «Воронеж»

Главный тренер воронежцев Владислав Калараш назвал игру «очень эмоциональной. «Вратарями отчасти доволен. В нужные моменты что-то отбили, что-то нет. В первом тайме было повторение астраханского сценария, но смогли отыграться. Были огрехи в защите, но удалось их исправить»,— рассказал господин Калараш, вспоминая проигрыш астраханцам в начале чемпионата.

Главный тренер «Динамо Астрахань» Георгий Заикин отметил «бойцовские качества», которые проявляли его воспитанники, сказал, что в их игре «были хорошие отрезки». «Также мы изучим видео, у меня есть подозрение, что одинаковые эпизоды до середины второго тайма трактовались по-разному. Концовка была чистая. Ключевой момент матча — последний пенальти "Воронежа"»,— рассказал господин Заикин.

По итогам мачта «Воронеж» расположился на девятой строчке турнирной таблицы с 11 очками, «Динамо Астрахань» — на десятой с 8 очками.

В предыдущем туре воронежцы уступили одному из лидеров чемпионата — московскому ЦСКА — в домашней игре со счетом 23:28. В 15-м утре воронежцы примут дома краснодарский «Скиф». Встреча пройдет 19 декабря, начнется в 19:00. Она будет последней в этом календарном году.

Месяц назад «Воронеж» заявил о снятии с чемпионата из-за финансовых проблем и отсутствия реакции на их обращения со стороны губернатора Александра Гусева. Однако уже через два дня клуб сообщил о неких спонсорах, которые помогут ему продержаться до конца года. При этом на фоне проблем из «Воронежа» ушли четыре игрока и директор.

Подробнее о ситуации в «Воронеже» читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «"Мы не можем больше ждать"».

Алина Морозова