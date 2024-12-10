Поставщика продуктов для донской воинской части привлекли к ответственности

Пятерых сотрудников ООО РБЕ «Филиал ЮГ», занимавшейся поставками продуктов в воинские части Ростовской и Волгоградской областей, привлекли к административной ответственности. Проверка регионального управления Россельхознадзора выявила факты фальсификации пищи — информирует пресс-служба ведомства.

В продуктах содержались не указанные в составе растительные жиры, консерванты и мясо птицы, а также антибиотики и нестероидные противовоспалительные средства. Пятерых должностных лиц московской компании привлекли к административной ответственности за нарушение технических регламентов, по ст. 14.43 КРФ об АП, которая предполагает штраф в размере до 20 тыс. руб. Директору компании предписано устранить нарушения.

Согласно данным сервиса kartoteka.ru, ООО РБЕ «Филиал ЮГ» учреждена совместно АО «Смарт Активы»

и АО «Пикс Холдинг» четыре года назад.

Дмитрий Ковалевский