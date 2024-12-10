Тренер «Ростова» Карпин отметил трудности команды из-за закрытого аэропорта

Как сообщил главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин, в последние три трансферных окна команда не смогла реализовать пять-шесть трансферов новых игроков «из-за закрытого аэропорта». Об этом тренер рассказал matchtv.

«С точки зрения трансферов, логистики, тренировочного процесса. У нас с этим всем большие проблемы», - сказал Валерий Карпин. Он отметил, что «по трансферам дело не в деньгах», и привезти в ростовскую команду «даже российских игроков, мягко говоря, непросто».

Аэропорт Платов в Ростове был закрыт для полетов в 2022 году в связи с началом СВО.

Сергей Иванов