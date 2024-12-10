В Свердловской области поезда сбили трех медведей

Свердловская дирекции тяги Свердловской железной дороги (СвЖД) выплатила 180 тыс. руб. за случаи наезда поездов на трех медведей, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Серовская транспортная прокуртура провела проверку после наезда железнодорожным транспортом на трех медведей в августе и сентябре в Ивдельском городском округе. Животные получили травмы и погибли. В адрес Свердловской дирекции тяги было внесено представление.

Напомним, в прошлом году в Каменске-Уральском (Свердловская область) поезд сбил 49-летнюю женщину, которая пыталась спасти свою собаку. Машинист поезда подвал сигналы женщине, бегущей в сторону железнодорожных путей, но она на них не реагировала, при этом собака не пострадала.

Ирина Пичурина