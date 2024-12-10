Директор спортшколы в Туапсе оштрафован за нарушение госконтракта

Туапсинская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в спортивной школе №6. Надзорный орган обнаружил, что директор учреждения неправомерно увеличил сроки выполнения аварийно-восстановительных работ в здании, пострадавшем от чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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По данному факту прокуратура возбудила административное дело по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (изменение условий контракта). Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю рассмотрело материалы и назначило руководителю штраф в размере 20 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что сочинская прокуратура помогла жителям многоэтажек вернуть отопление и горячую воду. В Лазаревском районе надзорный орган обнаружил, что жители многоквартирных домов сталкивались с проблемами в получении коммунальных услуг, и обратился в суд. Нарушения устранили.

Вячеслав Рыжков