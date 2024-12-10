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Сочи вошел в топ направлений для бронирования апартаментов в декабре

Сочи занял третье место в рейтинге бронирования апартаментов в декабре. Курорт собрал 5% бронирований. В среднем туристы остаются на курорте на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 5 тыс. руб., по данным сервиса бронирования Твил.ру.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Первое место забрала Москва. Столица России собрала 14% бронирований в апартаментах в декабре. В среднем путешественники бронируют номера на три ночи. Средняя стоимость ночи — 6,1 тыс. руб.

Второе место получил Санкт-Петербург. Культурная столица собрала 12%. Средняя стоимость ночи составляет 4,7 тыс. руб., в то время как туристы в среднем бронируют апартаменты на четыре ночи.

В топ также попали и другие города Краснодарского края. Шестое место занял Краснодар. В среднем путешественники бронируют апартаменты в декабре на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3,6 тыс. руб.

Топ-10 закрывает Геленджик. Средняя продолжительность поездки составляет пять ночей. Средняя стоимость ночи размещения — 5,4 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что горный курорт «Роза Хутор» открыл зимний сезон 2024/2025. С 9 декабря вновь заработали ключевые канатные дороги, ведущие к смотровой площадке «Роза Пик», расположенной на высоте 2,3 тыс. м. Курорт в этом году предлагает своим гостям 105 км трасс и 32 современных подъемника для катания.

Мария Удовик

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