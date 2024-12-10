Первый вице-премьер России Денис Мантуров назначен председателем организационного комитета по подготовке и проведению празднования 400-летия Набережных Челнов и 50-летия со дня выпуска первого грузовика КамАЗ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вице-премьер РФ возглавит оргкомитет по подготовке к 400-летию Челнов

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Первый вице-премьер РФ возглавит оргкомитет по подготовке к 400-летию Челнов

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Заместителем господина Мантурова назначен министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Замминистра культуры Жанна Алексеева и замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов будут статс-секретарями. В состав оргкомитета также вошли раис Татарстана Рустам Минниханов, министр промышленности и торговли Олег Коробченко, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и гендиректор «КамАЗ» Сергей Когогин.

До 1 марта 2025 года оргкомитету необходимо разработать и утвердить план основных мероприятий по организации празднования. Минпромторг России будет заниматься организационно-техническим обеспечением деятельности комитета.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 400-летия основания Набережных Челнов и 50-летия со дня выпуска грузовика КамАЗ.

Диана Соловьёва