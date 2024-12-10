На Урале с самокатчика взыскали 100 тыс. рублей за наезд на другого самокатчика

Самокатчика из Екатеринбурга обязали выплатить более 100 тыс. рублей за наезд на другого самокатчика, при этом столкновение произошло между тремя СИМ, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Прокуратурой Кировского района установлено, что 11 мая 2023 года возле дома № 1 по ул. Гагарина произошло столкновение трех электросамокатов, одним из которых управляла 35-летняя истица, другим — 17-летний юноша, который при переезде проезжей части не спешился с самоката, а при последующем при заезде на тротуар повернул в сторону движения пострадавшей и наехал на нее, в результате чего она получила легкий вред здоровью.

Из-за этого она стала нетрудоспособной на 22 дня и ей пришлось заключать договор на оказание услуг по уходу за ее несовершеннолетними детьми, а ущерб ее самокату был оценен пострадавшей в 15,2 тыс. руб.

Кировский районный суд частично удовлетворил исковые требования, взыскав с юноши, достигшего совершеннолетия на дату вынесения решения, в пользу пострадавшей женщины свыше 51,6 тыс. руб. убытков, 50 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и свыше 2,7 тыс. руб. за утраченный заработок. Судебный акт вступил в законную силу.

Напомним, в начале месяца в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга передали уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения ехал на самокате и совершил наезд на восьмилетнего мальчика.

Ирина Пичурина