9 декабря в Казани произошло 208 ДТП, водители сбили 2 пешеходов

В Казани 9 декабря зафиксировали 208 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Из них 4 ДТП произошло с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

Водители города сбили двух пешеходов. Уточняется, что они переходили дорогу в неустановленном месте. Вчера произошло два столкновения автомобилей. В первом ДТП водитель не уступил дорогу, в результате столкновения одна из машин опрокинулась. Второе столкновение произошло из-за нарушения дистанции между автомобилями.

9 декабря в Казани задержали 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще 3 водителя не имели прав управления машиной. В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили 2 граждан.

Диана Соловьёва