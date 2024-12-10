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В Кургане через суд взыскивают долг перед сотрудниками станции переливания крови

Прокуратура Кургана в судебном порядке взыскивает с ГКУ «Курганская станция переливания крови» задолженность перед сотрудниками в размере 260 тыс. руб., сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Во время проверки прокуратура установила, что с января 2022 года доплаты за работу с вредными и опасными условиями труда необоснованно были включены работникам в состав минимального размера оплаты труда. В результате перед 20 сотрудниками образовалась задолженность в размере 260 тыс. руб. Городское надзорное ведомство подало иски о взыскании доплат и компенсации морального вреда. Часть заявлений судом рассмотрены и удовлетворены, часть находятся на рассмотрении.

Виталина Ярховска

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