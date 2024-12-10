Количество безработных в Челябинской области уменьшилось на 3 тыс. человек

На начало декабря уровень безработицы в Челябинской области составляет 0,38%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель уменьшился на 0,18%, сообщает пресс-служба региональной контрольно-счетной палаты (КСП).

Сократилось и количество зарегистрированных безработных. Если год назад их число находилось на уровне 10,1 тыс. чел., то сейчас такой категории населения в области — 7 тыс. человек. Также уменьшился коэффициент напряженности — с 0,25 в декабре 2023-его до 0,23. Сократилось и количество вакансий. На данный момент оно составляет 35,5 тыс. предложений, тогда как на начало декабря 2023 года открытых вакансий в регионе было 49 тыс. единиц.

В КСП отмечают, что низкий уровень безработицы способствует стабильности на рынке труда и благоприятному общественному климату. Но такая ситуация может привести к дефициту квалифицированных кадров и повышению текучести персонала, если компании не будут инвестировать в программы повышения квалификации и переподготовки специалистов.

Виталина Ярховска