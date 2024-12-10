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В Свердловской области возбудили 534 дела о коррупции в течение 2024 года

За период с января по ноябрь 2024 года на территории Свердловской области возбудили 534 уголовных дела за преступления коррупционной направленности, что составляет более 80% от всех принятых процессуальных решений, сообщил руководитель второго отделения контрольно-следственного отдела СКР по Свердловской области подполковник юстиции Андрей Силин.

Андрей Силин

Андрей Силин

Фото: СКР по Свердловской области

Андрей Силин

Фото: СКР по Свердловской области

Всего в этом году следователям поступило 652 сообщения о таких нарушениях, а решение принято по 663, включая обращения за конец 2023 года, расследованием окончено 190 уголовных дел. Среди наиболее частых преступлений — получение и дача взятки, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве, при этом среди работников ведомств нарушителями чаще всего являлись сотрудники правоохранительных органов и муниципальные служащие.

По итогам 11 месяцев общая сумма причиненного ущерба составила чуть более 55,9 млн руб., возмещенного — свыше 53 млн руб., в это же время в регионе арест на деньги и имущество фигурантов составил в общем составил более 209 млн руб. Максимальный размер взятки по уголовному делу составил 4 млн руб. «Однако такой размер взятки, к сожалению, не предел, и в настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении одного из высокопоставленных чиновников по факту получения им взятки в виде имущества стоимостью практически в два раза большей, чем "рекорд" предыдущего фигуранта»,— добавил Андрей Силин.

Напомним, в ноябре Кировский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова. Он обвиняется в получении взятки в размере 4 млн руб. за обеспечение заключения госконтрактов на содержание дорог без проведения торгов.

Ирина Пичурина

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