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Два человека пострадали при квартирном пожаре в Альпийском переулке

Вечером 9 ноября в доме 15 по Альпийскому переулку загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. Сообщение о возгорании спасатели получили в 22:41.

На тушение пожара приехали три единицы техники и 15 человек личного состава ведомства. Огонь объял 8 кв.м. обстановки. Справиться с ним удалось за 40 минут. В результате происшествия пострадали мужчина и женщина. Их доставили в больницу.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что мужчина пострадал при пожаре в квартире на Новосибирской улице. Его госпитализировали.

Андрей Маркелов

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