Митрополит Евгений получил «Премию Рунета» за сериал «Девочка и робот»

Национальную «Премию Рунета-2024» за вклад в развитие российского сегмента интернета получил детский образовательный сериал «Девочка и робот», награду вручили митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению (Кульбергу). Об этом он написал в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Telegram-канал митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) Фото: Telegram-канал митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Следующая фотография 1 / 2 Фото: Telegram-канал митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) Фото: Telegram-канал митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения

«Меня и моих коллег сюда привели "Девочка и робот". Вы знаете, как бывает сложно объяснить детям какие-то правильные вещи, чтобы возникла коммуникация и до них это дошло и помогло в жизни. Сейчас в четвертых классах дети изучают православную культуру. Когда мы познакомились с тем, как это происходит — ужас, мне было так переживательно, сложно и обидно. Тогда мы решили сделать для каждого урока семиминутный фильм, чтобы рассказать детям о любви, семье, храме, монастыре, заповедях, Христе и иконе, чтобы у них глазки горели, а учителю было легко развить урок»,— рассказал митрополит на вручении премии.

Сериал из 32 серий о школьных приключениях четвероклассницы Кристины и робота Макса «Девочка и робот» для уроков основ православия снимался в Смоленске. По словам митрополита, два года назад удалось получить средства на первые 10 серий, а последние съемки завершились в декабре 2023 года. Проект создавался с «Институтом развития интернета».

Ирина Пичурина