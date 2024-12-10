Постпреды РФ и Сирии при ООН не ответили на вопрос о судьбе российских баз

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не стал отвечать на вопрос о возможной перспективе российских баз в Сирии на фоне смены власти в арабской республике. Постпред Сирии при всемирной организации Кусей ад-Дахак также заявил, что не располагает сведениями о будущем военных объектов в Тартусе и Хмеймиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

Фото: Kent Edwards, Reuters Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

Фото: Kent Edwards, Reuters

«У меня нет информации на этот счет, я дипломат»,— сказал господин ад-Дахак при ответе на вопрос корреспондента ТАСС.

В свою очередь, после закрытого заседания Совета Безопасности ООН по Сирии господин Небензя после аналогичного вопроса одного из журналистов сказал: «Вы спрашиваете не того человека» (цитата по «РИА Новости»).

Накануне, 9 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва работает над обеспечением безопасности российских военных баз в Сирии и налаживает соответствующие контакты.

8 декабря СМИ писали, что отряды сирийской вооруженной оппозиции вошли в город Тартус и город Джебла возле авиабазы Хмеймим, приблизившись к расположению российских военных. В тот же день премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что вопрос о российском военном присутствии будет решать новая власть в Дамаске. Накануне антиправительственные силы дошли до столицы Сирии и объявили об окончании правления Башара Асада. Он уехал в Россию, где получил политическое убежище.

Российские военные в Сирии присутствуют на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе на побережье Средиземного моря на западе страны. Согласно двустороннему договору, Москва может использовать эти базы до 2066 года.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Смотрите в следующих Сириях».