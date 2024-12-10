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Коммерсантъ FM
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Постпреды РФ и Сирии при ООН не ответили на вопрос о судьбе российских баз

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не стал отвечать на вопрос о возможной перспективе российских баз в Сирии на фоне смены власти в арабской республике. Постпред Сирии при всемирной организации Кусей ад-Дахак также заявил, что не располагает сведениями о будущем военных объектов в Тартусе и Хмеймиме.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

Фото: Kent Edwards, Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

Фото: Kent Edwards, Reuters

«У меня нет информации на этот счет, я дипломат»,— сказал господин ад-Дахак при ответе на вопрос корреспондента ТАСС.

В свою очередь, после закрытого заседания Совета Безопасности ООН по Сирии господин Небензя после аналогичного вопроса одного из журналистов сказал: «Вы спрашиваете не того человека» (цитата по «РИА Новости»).

Накануне, 9 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва работает над обеспечением безопасности российских военных баз в Сирии и налаживает соответствующие контакты.

8 декабря СМИ писали, что отряды сирийской вооруженной оппозиции вошли в город Тартус и город Джебла возле авиабазы Хмеймим, приблизившись к расположению российских военных. В тот же день премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что вопрос о российском военном присутствии будет решать новая власть в Дамаске. Накануне антиправительственные силы дошли до столицы Сирии и объявили об окончании правления Башара Асада. Он уехал в Россию, где получил политическое убежище.

Российские военные в Сирии присутствуют на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе на побережье Средиземного моря на западе страны. Согласно двустороннему договору, Москва может использовать эти базы до 2066 года.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Смотрите в следующих Сириях».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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