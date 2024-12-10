Протестующие в Тбилиси сожгли гроб с чучелом основателя «Грузинской мечты»

Участники двенадцатой подряд акции протеста в центре Тбилиси принесли к парламенту гроб с чучелом основателя правящей партии «Грузинская мечта—Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили, который позднее сожгли, сообщил корреспондент «РИА Новости» с места событий. В ночь на вторник очередная протестная акция перед зданием парламента завершилась мирно.

В руках у демонстрантов были баннеры с призывом к странам ЕС и США ввести санкции в отношении правящей партии «Грузинская мечта», сообщил корреспондент ТАСС с места событий. По окончании акции часть баннеров повесили на установленную перед парламентом по решению мэрии новогоднюю елку.

Митинги в центре Тбилиси проходят каждый вечер с 28 ноября из-за решения «Грузинской мечты» приостановить до 2028 года переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Акции сопровождались столкновениями протестующих и силовиков: первые использовали пиротехнику, а против них применяли слезоточивый газ и водометы. По данным МВД Грузии, за две недели было задержано 400 человек, пострадали 150 полицейских.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Грузии произошел перелом в непонятную сторону».