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Коммерсантъ FM
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Протестующие в Тбилиси сожгли гроб с чучелом основателя «Грузинской мечты»

Участники двенадцатой подряд акции протеста в центре Тбилиси принесли к парламенту гроб с чучелом основателя правящей партии «Грузинская мечта—Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили, который позднее сожгли, сообщил корреспондент «РИА Новости» с места событий. В ночь на вторник очередная протестная акция перед зданием парламента завершилась мирно.

В руках у демонстрантов были баннеры с призывом к странам ЕС и США ввести санкции в отношении правящей партии «Грузинская мечта», сообщил корреспондент ТАСС с места событий. По окончании акции часть баннеров повесили на установленную перед парламентом по решению мэрии новогоднюю елку.

Митинги в центре Тбилиси проходят каждый вечер с 28 ноября из-за решения «Грузинской мечты» приостановить до 2028 года переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Акции сопровождались столкновениями протестующих и силовиков: первые использовали пиротехнику, а против них применяли слезоточивый газ и водометы. По данным МВД Грузии, за две недели было задержано 400 человек, пострадали 150 полицейских.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Грузии произошел перелом в непонятную сторону».

Фотогалерея

Протесты в Тбилиси

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Основным местом событий стала площадь у здания парламента Грузии

Основным местом событий стала площадь у здания парламента Грузии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие использовали пиротехнику против сотрудников полиции

Протестующие использовали пиротехнику против сотрудников полиции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Для разгона протестующих полиция использовала водометы

Для разгона протестующих полиция использовала водометы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участник акций протеста с игрушечным автоматом

Участник акций протеста с игрушечным автоматом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полицейские у здания парламента

Полицейские у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующему промывают глаза после применения полицией слезоточивого газа

Протестующему промывают глаза после применения полицией слезоточивого газа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники митинга

Участники митинга

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сторонники оппозиции у здания парламента Грузии

Сторонники оппозиции у здания парламента Грузии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Митингующие запускают фейерверки у здания парламента

Митингующие запускают фейерверки у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие во время разгона

Протестующие во время разгона

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники митинга

Участники митинга

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полицейские используют водометы

Полицейские используют водометы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники протестов с флагом Грузии

Участники протестов с флагом Грузии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие с флагом Евросоюза

Протестующие с флагом Евросоюза

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Задержание участницы акции

Задержание участницы акции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие с флагами Грузии и Евросоюза у здания парламента

Протестующие с флагами Грузии и Евросоюза у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полицейские у здания парламента

Полицейские у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники протестов

Участники протестов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие жгут флаг с логотипом партии «Грузинская мечта»

Протестующие жгут флаг с логотипом партии «Грузинская мечта»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Участники митинга с флагами Грузии и Евросоюза у здания парламента

Участники митинга с флагами Грузии и Евросоюза у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Девушка предлагает печенье сотрудникам полиции

Девушка предлагает печенье сотрудникам полиции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие у здания парламента

Протестующие у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники протестов с флагом США

Участники протестов с флагом США

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Акция протеста продолжалась до позднего вечера

Акция протеста продолжалась до позднего вечера

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники акции протеста жгли костры для обогрева

Участники акции протеста жгли костры для обогрева

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Некоторые протестующие пришли на митинг с детьми

Некоторые протестующие пришли на митинг с детьми

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница акции протеста делает селфи с полицейскими

Участница акции протеста делает селфи с полицейскими

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие с флагом Германии

Протестующие с флагом Германии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Карикатуры на членов партии «Грузинская мечта»

Карикатуры на членов партии «Грузинская мечта»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Основным местом событий стала площадь у здания парламента Грузии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие использовали пиротехнику против сотрудников полиции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Для разгона протестующих полиция использовала водометы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участник акций протеста с игрушечным автоматом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полицейские у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующему промывают глаза после применения полицией слезоточивого газа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники митинга

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сторонники оппозиции у здания парламента Грузии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Митингующие запускают фейерверки у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие во время разгона

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники митинга

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полицейские используют водометы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники протестов с флагом Грузии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие с флагом Евросоюза

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Задержание участницы акции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие с флагами Грузии и Евросоюза у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полицейские у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники протестов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие жгут флаг с логотипом партии «Грузинская мечта»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Участники митинга с флагами Грузии и Евросоюза у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Девушка предлагает печенье сотрудникам полиции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники протестов с флагом США

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Акция протеста продолжалась до позднего вечера

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники акции протеста жгли костры для обогрева

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Некоторые протестующие пришли на митинг с детьми

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница акции протеста делает селфи с полицейскими

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие с флагом Германии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Карикатуры на членов партии «Грузинская мечта»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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