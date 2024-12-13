Виктор Сачивко: «Надо было приручить солнце и закат»
Прямая речь
Фото: Сергей Ковалевский
- Об изобразительном искусстве
Я считаю, что среди всех визуальных искусств самое мощное и перспективное — изобразительное. Не кино, не фотография, а именно искусство, связанное с созданием изображений. Пластическое, пространственное — называйте как хотите. Оно пребывает в каком-то дистрофическом состоянии, потому что абсолютно ангажировано системой — институтом социализации, форматами выставочных проектов, больших и малых, коллективизмом, номенклатурой, маркетингом, и художники в итоге ориентированы на делание карьеры, что их срезает на корню. Но изобразительное творчество — самое перспективное, потому что оно наиболее простое, наиболее древнее, наиболее антропоцентричное или, наоборот, антиантропоцентричное. Станковизм — это самая большая беда, самый неудачный вариант осуществления этого искусства. А самое правильное изобразительное искусство, правильное в кавычках,— это храмовое искусство, искусство Древнего Египта... Пещерное искусство — это просто идеал: какие-то чуваки непонятно с какого барабума рисовали своих звероящеров и тем самым создали феномен интерьера, феномен внутреннего и внешнего пространства, появилась протостена. Создание простых изображений провоцировало мощнейший цивилизационный прорыв.
- О пространстве музея
Я работаю с пространством, я по-прежнему остался архитектором. И у меня очень специфичное отношение к музею. Я считаю, что современный музей — это совершенно законченный лепрозорий, абсолютно упадническое архитектурное образование. Никакие мегазападные суперсовременные проекты меня не убеждают. Конечно, какие-то достижения очень сильно впечатляют, Фрэнк Гери, например. Но выразительность пространства такого рода музеев самодостаточная, самоисчерпывающая, и произведения, которые туда внесут, станут какими-то пустяками. Я не хочу оценивать это негативно, но и позитивно оценить не могу. С моей точки зрения, музей — это что-то метаболическое, постоянно растущее, связанное с ландшафтом, одноэтажное, комнатное, интерьерное. В общем, это какое-то храмовое пространство, в котором человек пребывает как бы в растворенном состоянии, бродит, смотрит, как в мавзолее Галлы Плацидии. Функция туристического аттракциона, к которой приспособили музеи, ввергает меня в ужас. В моем представлении музей — это монументальная программа. Если опираться на какие-то исторические аналогии, я бы сказал, что рано умерший Василий Чекрыгин работал в этом направлении, такого же рода интуиция была у Александра Иванова в «Библейских эскизах», когда он дошел до последней стадии своей картинной деятельности и убедился, что станковая картина — это что-то не то, а вот Сикстинская капелла — это то, что надо.
- О пространстве выставки
Я иду на поводу у пространства, которое есть, осваиваю его. Если говорить о Красноярском музейном центре, это виртуальное пространство: стены есть, но они виртуальны, а не функциональны — эти пространства я очень хорошо знаю и тактильно, и визуально. Я в эти пространства вхожу и в них проявляю определенный образ, строю этот образ — он возникает в процессе самого органического воплощения проекта, когда картины и пространства делаются одновременно. Этим виртуальным пространствам я с помощью изображений даю органику: все мои изображения — антропные, они все обращены к человеку, к человеческому телу, к человеческой голове, к способности фантазировать, и выстроены по всем классическим принципам — и архитектоническим, и колористическим. Вы на моих выставках просто попадаете в человеческое пространство: это пространство строится на очень большом доверии к человеку, а не на амбиции поразить воображение какой-то диковинной фиговиной. Пространство очищается работами, оно становится совершенно другим — приподнятым, мистериальным, в нем появляется какая-то готика.
- Об индивидуальном и коллективном
Монументальное пространство не всегда противоречит принципу станковой картины, в чем я убедился, когда смотрел большую выставку Ван Гога в Музее Крёллер-Мюллер: там его картины и рисунки были развешаны по стенам чуть ли не в три ряда, шпалерами, и после этого аттракциона уже невозможно воспринимать отдельные картины Ван Гога; это была какая-то терапия, отдых для души, находиться там было просто чрезвычайно приятно, но сделать такое в станковой картине обычный ремесленник, ориентированный на очень узкую задачу, не сможет. 99% художников — это ремесленники, которые умеют делать очень хорошо что-то одно, что приходится ко двору. А все большие художники, Ансельм Кифер, Георг Базелиц, Герхард Рихтер, выходят на абсолютно авторский проект, потому что природа изобразительного искусства — не коллективная, не колхозная, периоды общих порывов, когда возникают передвижники или импрессионисты, когда собираются группировки и выносят манифест, недолги, и в итоге все распадается на одиночные существования.
- О Красноярске как территории вакансий
Пещеры расписывались десятками тысяч лет — там по стенам реальные палимпсесты, но все-таки первично пещеры были просто пещерами, пока почему-то не появилась вакансия художника — необходимость покрыть рисунками это пространство. Сикстинская капелла Микеланджело и Рафаэлевские станцы не могли осуществиться без папы римского, без католической церкви, без необходимости утвердить и визуализировать Символ веры. Первым делом возникает определенная потребность, производство вакансий. Мне кажется, что в больших городах с большими, исторически сложившимися музеями, таких как Нью-Йорк, Москва, Париж или Берлин, вакансий нет: это места академизированные, насыщенные искусством в такой степени, что творческий потенциал в них минимальный. А провинция голодная, в ней ни черта нет, и вакансия микеланджело и рафаэлей здесь существует. Естественно, не во всякой провинции — нужны такие города, где культурный фундамент есть или зарождается. И Красноярск относится к этой категории городов, а музейный центр — флагман в процессе этого синтеза: этот Музей Ленина перепрофилировался в творческом режиме, он все время себя перестраивал под новые проекты, он был музеем движения, музеем развития, хотя в нем и не строились новые корпуса, и учитывая, что сам по себе местный творческий потенциал — не взрывной, не такой, чтобы музей с ним не справился, в музее все гармонизировалось, и получалось коллективное движение, но коллективное в положительном смысле.
- О духовном в искусстве
Я люблю цитировать Вячеслава Иванова: считается, что человек каменного века был больше всего занят проблемой, как добыть средства пропитания, но, судя по пещерам с рисунками, на протяжении десятков тысяч лет главной проблемой человечества была духовная жизнь. Современный человек значительно менее духовен, чем тот, первобытный. Что значит духовная жизнь? Надо было осваивать мир, создавать его в своем воображении, в своем сознании — то, что мы называем миром, надо было создать. Надо было приручить солнце и закат, приручить тех же зверей — не только ради хозяйства.