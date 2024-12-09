Минцифры РО предупредило жителей региона о мошенничестве с Telegram Premium

Жителей Ростовской области предупреждают о новом виде мошенничества в Telegram: злоумышленники отправляют ссылку с якобы подарочной подпиской на Premium, которая ведет на фишинговую страницу. Об этом сообщает министерство цифрового развития, ИТ и связи региона.

По данным министерства, схема мошшеничества выглядит следующим образом: пользователю поступает сообщение в Telegram от человека из его списка контактов или того, кто им притворяется, что ему отправлен подарок — подписка Telegram Premium.

Далее расположена ссылка, которая якобы ведет на официальный канал Telegram Premium. Однако адрес написан с ошибками, либо текст «ссылки» содержит гиперссылку на фишинговую страницу, которая маскируется под обычную страницу входа в Telegram в браузере.

«Если ввести на этом сайте данные своего аккаунта, он окажется под угрозой кражи. После того, как вы добровольно предоставите им информацию, мошенники продемонстрируют сообщение с поздравлением и запустят таймер на 24 часа, утверждая, что именно столько времени потребуется для активации Telegram Premium. Однако единственным результатом этих 24 часов станет полная утрата контроля над вашим аккаунтом»,— предупреждают в министерстве.

Жителей региона просят быть внимательными, всегла проверять информацию и не передавать личные данные незнакомым лицам.

Кристина Федичкина