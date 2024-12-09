В белгородских Валуйках не нашли подрядчика для возведения спортзоны за 63,5 млн

Аукцион по выбору подрядчика для строительства спортивной многофункциональной зоны у реки Валуй в городе Валуйки Белгородской области признан не состоявшимся. Начальная цена контракта составляла 63,5 млн руб. На торги была подана всего одна заявка, но комиссия посчитала, что она не соответствует требованиям. Это следует из данных портала госзакупок.

Имя единственного участника не раскрывается. Согласно протоколу подведения итогов, он хотел выполнить работы по начальной цене контракта. Средства планировали выделить из бюджета муниципалитета. Заказчиком работ выступала местная администрация.

В материалах закупки указано, что работы нужно было выполнить с даты заключения контракта до 3 ноября 2025 года. Новая спортивная зона должна включать многофункциональные дорожки для занятий лыжным и велоспортом, площадки для игр в мини-футбол или баскетбол, волейбол, для сдачи нормативов по прыжкам в длину, сектор для метания гранаты, трибуну для зрителей, уличные тренажеры, зону отдыха со скамейками и парковыми качелями. Кроме того, там требовалось построить полосу препятствий, центр детского и юношеского туризма. Также планировалось сделать три пешеходных спуска со стороны улиц Демьяна Бедного и Никольской.

Кроме того, власти искали подрядчика для подготовительных работ по строительству спортивной зоны в Валуйках — за 6,3 млн руб. Им стало местное ООО «ПК Строитель», взявшее подряд по начальной цене.

По данным Rusprofile.ru, ООО «ПК Строитель» было зарегистрировано в Белгородской области в ноябре 2018 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором является Виталий Посохов, ему же принадлежит 50% доли компании. Остальные собственники не раскрываются. В 2023 году выручка компании составила 17 млн руб., а чистая прибыль — 1,2 млн руб. Годом ранее эти показатели равнялись 68 млн руб. и 6,4 млн руб. соответственно.

Анастасия Колпачева