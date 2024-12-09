Квартал «Санкт-Петербург» появится в строящемся районе Ташкента

Квартал «Санкт-Петербург» появится в строящемся районе столицы Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба торгового представительства России в стране.

На днях стороны подписали соответствующий Меморандум. Планируется, что архитектурный проект квартала «Новый Ташкент» разработают петербургские специалисты. Согласно генплану, строительство объектов площадью 20 тыс. га закончат до 2045 года.

В будущем в «Новый Ташкент» планируют перевести все государственные учреждения. Авторы проекта полагают, что строящийся современный квартал поможет разгрузить старую часть города от автомобильных пробок.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что первую гостиницу для курорта «Новый Шерегеш» построит петербургская компания «СЭМ». Организации предстоит возвести в Сибири трехзвездочный отель на 149 номеров. Работы запланированы на первый квартал 2025 года.

Андрей Маркелов