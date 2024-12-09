Жителя Шахт заключили под стражу за попытку перейти на сторону ВСУ

В отношении жителя Шахт возбуждены уголовные дела по подозрению в госизмене и участии в деятельности террористической организации (ч.1 ст.30, ст.275, ч.1 ст.30, ч.2 ст.205.5 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Установлено, что 33-летний фигурант, имя которого не называется, общался через Telegram-канал с лицом, действующим в интересах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. По его указанию подозреваемый планировал пересечь границу РФ и примкнуть на территории Украины к террористической организации. Однако он был задержан правоохранителями.

Решением суда фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Анастасия Казуков