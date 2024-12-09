Пять человек погибли при столкновении военных вертолетов в Турции

В турецкой провинции Ыспарта столкнулись два вертолета вооруженных сил страны, передает TRT Haber. Погибли пять военнослужащих, еще один получил серьезные травмы.

Минобороны Турции сообщило, что вертолеты Школы армейской авиации Bell UH-1 выполняли тренировочные полеты. После столкновения один из них разбился рядом с заправочной станцией, другой смог приземлиться.

Среди погибших — бригадный генерал Иса Байдилли, уточняет NTV. К месту крушения прибыли пожарные и медики. Причина столкновения двух вертолетов пока неизвестна.