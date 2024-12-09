На минувших выходных в ДТП погибли пять жителей Ростовской области

За прошедшие выходные сотрудники донской Госавтоинспекции зарегистрировали 12 ДТП с пострадавшими, в результате которых погибли пять человек, 13 — получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по Ростовской области.

Среди жертв аварий — трое пешеходов. По информации ведомства, основной причиной их гибели становится переход проезжей части в неустановленном месте.

Всего с начала года в регионе произошло 680 ДТП, в которых погибли 104 человека.

Дмитрий Ковалевский