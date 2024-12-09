С учредителей ООО «Южный берег» из Таганрога хотят взыскать 72 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Южный берег» Ольга Девицына обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о привлечении контролирующих предприятие-банкрота лиц к субсидиарной ответственности. Солидарно с Михаила Костенко, Екатерины Боженко и Геннадия Иванова планируется взыскать 71,6 млн руб. Соответствующее сообщение размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации госпожи Девицыной, в настоящее время определить окончательный размер субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Южный берег» невозможно до окончания расчетов с кредиторами.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Южный берег» зарегистрировано в Таганроге в 2019 году. Уставный капитал общества — 10 тыс. руб. Основной профиль компании — деятельность автомобильного грузового транспорта. Михаил Костенко значится 100-процентным бенефициаром «Южного берега» с мая 2021 года. Ранее владельцем компании со дня ее основания была Екатерина Боженко. Геннадий Иванов значился гендиректором общества с июля 2023 года по февраль 2024-го. Единственные опубликованные данные по финансовой отчетности общества опубликованы за 2020 год, когда выручка предприятия составила 231,8 млн руб., чистая прибыль — 4,3 млн руб.

Как указано в документах областного арбитража, процедура наблюдения в отношение ООО «Южный берег» введена в июле 2023 года по заявлению ООО «Транс диа компания Юг». Размер задолженности составил 9,9 млн руб. Банкротом общество признано 31 января 2024 года. Размер кредиторской задолженности по данным системы Rusprofile, 68 млн руб.

Дмитрий Михеенко