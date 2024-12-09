Двое погибших и 26 пострадавших: статистика ДТП по Петербургу и Ленобласти
За минувшие выходные с 6 по 8 декабря в Петербурге и Ленобласти произошло 1227 аварий. Отчет опубликовали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции (ГАИ).
На дорогах города за эти дни произошло 968 ДТП, в области — 259. В результате столкновений на трассах 47-го региона погибли два человека, еще десять получили ранения. В ДТП на улицах Петербурга пострадали 16 человек.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что эвакуатор насмерть сбил мужчину на трассе в Выборгском районе Ленобласти.