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Двое погибших и 26 пострадавших: статистика ДТП по Петербургу и Ленобласти

За минувшие выходные с 6 по 8 декабря в Петербурге и Ленобласти произошло 1227 аварий. Отчет опубликовали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции (ГАИ).

На дорогах города за эти дни произошло 968 ДТП, в области — 259. В результате столкновений на трассах 47-го региона погибли два человека, еще десять получили ранения. В ДТП на улицах Петербурга пострадали 16 человек.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что эвакуатор насмерть сбил мужчину на трассе в Выборгском районе Ленобласти.

Дарья Астанина

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