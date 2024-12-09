Путин поздравил «Ъ» с 35-летием

Президент Владимир Путин поздравил редакцию издания «Коммерсантъ» с 35-летием газеты. В поздравительной телеграмме он отметил оригинальный стиль газеты и ее значимость в общественной жизни России.

«Выход в свет первого номера "Коммерсанта", объединившего вокруг востребованных временем информационных, творческих задач сплочённую команду талантливых журналистов, стал ярким явлением в общественной жизни страны, трибуной для известных публицистов и корреспондентов, ведущих политиков, экономистов и экспертов»,— сказано в телеграмме.

По словам президента, у газеты «оригинальный, всегда узнаваемый стиль». Это позволяет «Ъ» удерживать лидерские позиции на рынке российских СМИ, считает Владимир Путин. «Убежден, что главный секрет такого прочного, непреходящего успеха — ваш коллектив единомышленников»,— подчеркнул президент.

Коллектив газеты также поздравил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил профессионализм и широкий кругозор сотрудников, а также их современный подход к работе.

К 20-летию «Ъ» сотрудники редакции выпустили книгу об истории издательского дома. В ней собраны и зафиксированы свидетельства тех, кто лично начинал проект «Ъ».

Подробнее об истории газеты — в спецпроекте «Ъ».