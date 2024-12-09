В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в ноябре 2024 года погрузка на железной дороге составила 1,1 млн тонн, что на 2,2% выше, чем за ноябрь прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ноябре погрузка на железной дороге в ЯНАО выросла на 2,2% за год

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В ноябре погрузка на железной дороге в ЯНАО выросла на 2,2% за год

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В январе — ноябре погружено 11,6 млн тонн, что на 3,4% меньше показатель аналогичного периода 2023 года. В том числе по железной дороге в регионе отправлено:

нефти и нефтепродуктов — 11,1 млн тонн (-3,7% к январю — ноябрю 2023 года);

руды железной и марганцевой — 351,5 тыс. тонн (+0,2%);

черных металлов — 42,9 тыс. тонн (рост в 1,9 раза);

машин, станков, двигателей — 42 тыс. тонн (+14,5%).

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что с января по ноябрь погрузка на СвЖД химических и минеральных удобрений составила 16,7 млн тонн, что на 20,9% превышает показатель аналогичного периода 2023 года.

Анастасия Таначева