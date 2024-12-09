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Свердловчанину, сбившему пенсионерку на автобусе, присудили 3 года работ

Жителя Каменска-Уральского (Свердловская область), насмерть сбившего пенсионерку, осудили на 3 года принудительных работ с запретом водить транспортные средства на 2,5 года, сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Фото: Прокуратура Свердловской области

Фото: Прокуратура Свердловской области

Синарский районный суд Каменска-Уральского признал 64-летнего местного жителя виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Гособвинение представило доказательства того, что 21 декабря 2023 года около 19:55 подсудимый управлял автобусом ПАЗ 4234-04 ехал по проезжей части на ул. Лермонтова со стороны ул. Войкова в направлении ул. Спиридонова.

Проезжая через пешеходный переход, он не убедился, что на нем нет пешехода, и сбил 81-летнюю женщину, которая шла через дорогу. Пенсионерка получила травмы головы, туловища и конечностей, она скончалась на месте происшествия. Подсудимому было назначено наказание в виде лишения свободы, которое затем заменили на принудительные работы. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее прокуратура начала проверку после ДТП с двумя пострадавшими несовершеннолетними. По данным ведовства, водитель Peugeot 308 в состоянии алкогольного опьянения сбил двух подростков 2007 года рождения и 2008 года рождения, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Анна Капустина

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