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В Тюменской области за год погрузка на железной дороге выросла до 9,9 млн тонн

В январе-ноябре 2024 года в Тюменской области погрузка на сети РЖД составила 9,9 млн тонн, что на 4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, в том числе по железной дороге было отправлено:

  • нефти и нефтепродуктов — 7,4 млн тонн (+5,4% к январю — ноябрю 2023 года);
  • химикатов и соды — 488,5 тыс. тонн (+3,4%);
  • зерна — 167,7 тыс. тонн (рост в 1,4 раза);
  • строительных грузов — 202,1 тыс. тонн (рост в 1,3 раза).
  • Между тем на 9,2% год к году снизилась погрузка кокса — до 244,3 тыс. тонн.

Всего на СвЖД за 11 месяцев объем погрузки составил 126,4 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем погрузки снизился на 3,8% (131,4 млн тонн).

Анастасия Таначева

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