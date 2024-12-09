В Тюменской области за год погрузка на железной дороге выросла до 9,9 млн тонн

В январе-ноябре 2024 года в Тюменской области погрузка на сети РЖД составила 9,9 млн тонн, что на 4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, в том числе по железной дороге было отправлено:

нефти и нефтепродуктов — 7,4 млн тонн (+5,4% к январю — ноябрю 2023 года);

химикатов и соды — 488,5 тыс. тонн (+3,4%);

зерна — 167,7 тыс. тонн (рост в 1,4 раза);

строительных грузов — 202,1 тыс. тонн (рост в 1,3 раза).

Между тем на 9,2% год к году снизилась погрузка кокса — до 244,3 тыс. тонн.

Всего на СвЖД за 11 месяцев объем погрузки составил 126,4 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем погрузки снизился на 3,8% (131,4 млн тонн).

Анастасия Таначева