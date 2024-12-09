В Тюменской области за год погрузка на железной дороге выросла до 9,9 млн тонн
В январе-ноябре 2024 года в Тюменской области погрузка на сети РЖД составила 9,9 млн тонн, что на 4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Как уточняется в сообщении, в том числе по железной дороге было отправлено:
- нефти и нефтепродуктов — 7,4 млн тонн (+5,4% к январю — ноябрю 2023 года);
- химикатов и соды — 488,5 тыс. тонн (+3,4%);
- зерна — 167,7 тыс. тонн (рост в 1,4 раза);
- строительных грузов — 202,1 тыс. тонн (рост в 1,3 раза).
- Между тем на 9,2% год к году снизилась погрузка кокса — до 244,3 тыс. тонн.
Всего на СвЖД за 11 месяцев объем погрузки составил 126,4 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем погрузки снизился на 3,8% (131,4 млн тонн).