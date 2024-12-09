Ростовские таможенники изъяли незадекларированный груз на сумму 11,3 млн рублей

С начала года сотрудники ростовской таможни изъяли незадекларированную продукцию на сумму 11,3 млн руб. Пресс-службе Южного таможенного управления сообщает, что в ведомстве выявили 98 нарушений таможенного законодательства за минувшие 11 месяцев.

В трюмах судов в 2024 году обнаружили 72 т. нелегально ввезенного топлива (на 4 млн руб.), запасные части для сухогрузов (на 6,6 млн руб.), а также табак, провезенный членами экипажа. Таможенники изъяли и направили на экспертизу экстремистскую литературу.

Дмитрий Ковалевский