В Екатеринбурге высота снежного покрова составила 4 сантиметра

Высота снежного покрова в Екатеринбурге, Артемовском, Туринске составила 4 см, следует из замеров метеостанций Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Меньше всего снежный покров в Камышлове (1 см), Алапаевске, Нижнем Тагиле, Сысерти, Тавде, Тугулыме (2 см), Ирбите, Невьянске, Таборах (3 см). Наибольшая высота снежного покрова зафиксирована в Шамарах (20 см), Ивделе (14 см) и Ревде (13 см).

Напомним, в Свердловской области неделя будет умеренно теплой, с возможностью снегопада. На выходных ожидается похолодание.

Анна Капустина