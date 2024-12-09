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В Екатеринбурге высота снежного покрова составила 4 сантиметра

Высота снежного покрова в Екатеринбурге, Артемовском, Туринске составила 4 см, следует из замеров метеостанций Свердловской области.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Меньше всего снежный покров в Камышлове (1 см), Алапаевске, Нижнем Тагиле, Сысерти, Тавде, Тугулыме (2 см), Ирбите, Невьянске, Таборах (3 см). Наибольшая высота снежного покрова зафиксирована в Шамарах (20 см), Ивделе (14 см) и Ревде (13 см).

Напомним, в Свердловской области неделя будет умеренно теплой, с возможностью снегопада. На выходных ожидается похолодание.

Анна Капустина

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