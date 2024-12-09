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До -3 градусов и без осадков: какая погода ожидается в Петербурге 9 декабря

В Петербурге 9 декабря ожидается морозная погода, осадков не предвидится. Об этом в своем Telegram-канале рассказал синоптик Михаил Леус.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В этот день погоду в Северной столице будет формировать гребень скандинавского антициклона. Ему город будет обязан прояснениями и низкой вероятностью осадков.

Столбики термометров останутся на уровне «небольших морозцев». Температура будет находиться в пределах от -3 до -1 градуса. Ветер северо-западный, его скорость составит 2-7 метров в секунду.

Дарья Астанина

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