На Среднем Урале за неделю родилось 668 детей
За прошедшую неделю в Свердловской области на свет появилось 668 детей, сообщили в областном минздраве. В регионе родилось 347 мальчиков и 321 девочка, среди них шесть пар близнецов.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
До 35 лет родили 474 женщины, 188 человек родили в возрасте после 35 лет, при этом для 13 свердловчанок это стали шестые по счету роды.
Напомним, во второй половине ноября в Свердловской области родилось 705 детей, среди них оказалось девять пар близнецов: 375 мальчиков и 330 девочек.