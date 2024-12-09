На Среднем Урале за неделю родилось 668 детей

За прошедшую неделю в Свердловской области на свет появилось 668 детей, сообщили в областном минздраве. В регионе родилось 347 мальчиков и 321 девочка, среди них шесть пар близнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

До 35 лет родили 474 женщины, 188 человек родили в возрасте после 35 лет, при этом для 13 свердловчанок это стали шестые по счету роды.

Напомним, во второй половине ноября в Свердловской области родилось 705 детей, среди них оказалось девять пар близнецов: 375 мальчиков и 330 девочек.

Ирина Пичурина