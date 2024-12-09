Воронежскую школу наездников отремонтирует местный «Дон-строй» за 29 млн рублей

Подряд на третий этап капитального ремонта «Хреновской школы наездников» в селе Слобода Бобровского района Воронежской области получило местное ООО «Дон-строй». Компания обошла одного участника конкурса, не снижая начальную стоимость работ в 29,3 млн руб. Контракт заключен. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Второй участник также готов был выполнить работы по стартовой стоимости. Его имя не раскрывается.

«Дон-строю» предстоит устроить кровлю, обновить оконные и дверные проемы, проложить трубопровод, колодец с врезкой и пожарным гидрантом и смонтировать канализационную насосную станцию. Исполнить условия контракта нужно до 1 апреля 2025 года.

По данным портала госзакупок, «Дон-строй» уже ремонтировал школу наездников в рамках двух предыдущих этапов. Компания выиграла три госконтракта, общая сумма которых составила 74,8 млн руб. Первую очередь, оцененную в 40,6 млн руб., подрядчик уже выполнил. В рамках второго этапа «Дон-строй» исполнил условия контракта на ряд работ за 15,2 млн руб. Также второй этап предусматривал общестроительные работы стоимостью 18,6 млн руб. Исполнитель получил всю сумму, но выполнил только обновление кровли на 8,2 тыс. руб. После этого его обязали вернуть заказчику 15,8 млн руб. — эта сумма уже перечислена.

По данным Rusprofile, ООО «Дон-строй» было зарегистрировано в воронежском Павловске в августе 2010 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициаром и генеральным директором выступает Владимир Калинин. По итогам 2023 года выручка составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 12 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 1 млрд и 9,1 млн руб. соответственно. С 2011 года общество получило 304 госконктракта на общую сумму 9,3 млрд руб. Крупнейшими заказчиками выступают администрация Боброва (заключены контракты на 1,7 млрд руб.), министерство строительства Воронежской области (926,3 млн руб.) и администрация Бобровского района (594,7 млн руб.).

Алина Морозова