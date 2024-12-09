В Тюмени будут судить группу за кражи драгоценностей в ломбардах на 7 млн рублей

Калининский районный суд Тюмени рассмотрит уголовное дело о хищении ювелирных изделий из ломбардов на 7 млн руб. по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) в отношении ОПГ, созданной жителем Екатеринбурга, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По версии следствия, не позднее октября 2020 года екатеринбужец организовал и возглавил преступную группу в целях хищения драгоценностей из ломбардов Тюмени и Тобольска, в которую вовлек сына, жену и двух девушек. Для этого девушки, обученные работе с ювелирными изделиями, устраивались в ломбарды на работу и ежедневно отчитывались о количестве и общем весе находившихся в них драгоценностей, а в указанный организатором день выносили их и передавали другим соучастникам для реализации. Их деятельность была пресечена в декабре 2023 года.

На данный момент тюменская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех участников преступной группы. Житель Екатеринбурга заключил контракт с Минобороны РФ, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и приостановлено. Одна из участниц осуждена в 2022 году в Тобольске.

Ирина Пичурина