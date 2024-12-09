Стоимость аренды жилья в центре Тюмени выросла до 24%

В центре Тюмени средняя цена аренды однокомнатных квартир подорожала на 17% в ноябре 2024 года относительно ноября прошлого года и выросла с 24,2 до 28,4 тыс. руб., двухкомнатных — на 24%, с 29,3 до 36,3 тыс. руб., сообщили «РБК Тюмень» в «Циан.Аналитике».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Таким образом, стоимость съема жилья в Центральном районе является наиболее высокой в городе из-за наиболее высокого спроса. В Ленинском районе цена аренды на однокомнатные квартиры выросла на 10% и составила 24,5 тыс. руб., двухкомнатные — на 13% со стоимостью в 31,3 тыс. руб. В Восточном районе аренда однокомнатных квартир выросла на 10% (24,4 тыс. руб.), двухкомнатных — на 7% (30,7 тыс. руб.). Стоимость съема однокомнатного жилья в Калининском районе выросла на 7%, составив 23,9 тыс. руб., двухкомнатого — на 8% (30,8 тыс. руб.). Как отметили в «Циан.Аналитике», в Калининском и Ленинском районах спрос ниже среднегородского.

Напомним, Тюмень оказалась на предпоследнем месте в рейтинге по стоимости аренды однокомнатной квартиры среди городов-миллионников, при этом Екатеринбург вошел в тройку городов с самой дорогой арендой.

Ирина Пичурина