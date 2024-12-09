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Во время массового ДТП на Урале погиб один человек и трое пострадали

В результате массовой аварии на 15 км трассы Екатеринбург — Тюмень на обходе поселка Белоярский погиб пассажир машины, еще три человека пострадали, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

Инцидент произошел 8 декабря. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Kia Sorento при совершении обгона в зоне запрещающего этот маневр знака, не убедился в безопасности и столкнулся со встречными Subaru, Chevrolet и Toyota. Пассажир Subaru погиб на месте до приезда медиков, водитель и другой пассажир Subaru, а также водитель Kia доставлены в больницу с различными травмами.

По факту ДТП проводится расследование.

Напомним, в Екатеринбурге на Новокольцовском тракте вечером 6 декабря сбили пешехода. Он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Ирина Пичурина

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