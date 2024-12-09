Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

У ростовчан уйдет 4,2 года, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке

Жителям Ростовской области, в среднем, придется собирать деньги на первый взнос по ипотеке в течение 4,2 лет. В перечне регионов, составленном «РИА Рейтингом», регион занял 64 место среди всех субъектов федерации по этому сроку.

Медианный размер первого взноса по жилищному кредиту в Ростовской области составил 1,6 млн руб. Авторы исследования исходили из того, что семья из двух работающих человек с ребенком станет откладывать ежемесячно 50% свободных средств.

Соседний донскому региону Краснодарский край расположился на 74 месте, кубанцам потребуется 5,5 лет на то, чтобы скопить 2,5 млн руб. первого взноса. Список возглавил Ханты-Мансийский автономный округ, жителям которого на накопление 1,66 млн руб. хватит 1,9 года.

Дмитрий Ковалевский

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...