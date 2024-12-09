У ростовчан уйдет 4,2 года, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке

Жителям Ростовской области, в среднем, придется собирать деньги на первый взнос по ипотеке в течение 4,2 лет. В перечне регионов, составленном «РИА Рейтингом», регион занял 64 место среди всех субъектов федерации по этому сроку.

Медианный размер первого взноса по жилищному кредиту в Ростовской области составил 1,6 млн руб. Авторы исследования исходили из того, что семья из двух работающих человек с ребенком станет откладывать ежемесячно 50% свободных средств.

Соседний донскому региону Краснодарский край расположился на 74 месте, кубанцам потребуется 5,5 лет на то, чтобы скопить 2,5 млн руб. первого взноса. Список возглавил Ханты-Мансийский автономный округ, жителям которого на накопление 1,66 млн руб. хватит 1,9 года.

Дмитрий Ковалевский