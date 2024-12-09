Ночью над Ростовской областью уничтожили три беспилотника

В небе над Ростовской областью минувшей ночью уничтожили три вражеских БПЛА. Два — возле Миллерово, еще один аппарат — в районе Каменска-Шахтинского, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет. Минобороны, в свою очередь, информирует о том, что всего над территорией России за ночь ликвидировали 13 беспилотников: восемь в Белгородской области, три 3 — на Дону и еще два в Астраханской области.

Дмитрий Ковалевский