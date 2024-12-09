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В Екатеринбурге победителем RCC Hard в тяжелом весе стал Владимир Маркелов

Обладателем кулона RCC Hard в тяжелом весе после финального боя турнира «Путь в RCC Hard», который состоялся в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге 8 декабря, стал Владимир Маркелов после победы над Русланом Хаитовым, сообщили в пресс-службе промоушена кулачных поединков. Он также получил чек на 1 млн руб.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, на стартовых раундах Руслан Хаитов пропустил много ударов, но держал удар и стоял на ногах. «В середине третьего раунда Маркелов все же пробил Хаитова, Руслан пропустил серьезную двойку, сумел подняться, но следом прилетела еще одна — и Владимир оформил нокаут»,— сказано в сообщении.

Напомним, в сентябре в Екатеринбурге во время кулачного боя RCC Hard 10 Евгений Смирнов одержал победу над Владимиром Мазуром решением судей.

Ирина Пичурина

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