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Выставка «Их мужество останется в веках»

Национальный музей Татарстана открыл выставку ко Дню Героев Отечества

В музее-мемориале Великой Отечественной войны, филиале Национального музея Республики Татарстан открыли выставку «Их мужество останется в веках». Она посвящена Дню Героев Отечества. На выставке можно увидеть личные вещи, документы и фотографии участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Открытие прошло с участием семей Героев и бойцов. «Фоторепортаж Ъ Волга-Урал».

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Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Следующая фотография
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Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытие выставки «Их мужество останется в веках»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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