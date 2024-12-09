Выставка «Их мужество останется в веках»

В музее-мемориале Великой Отечественной войны, филиале Национального музея Республики Татарстан открыли выставку «Их мужество останется в веках». Она посвящена Дню Героев Отечества. На выставке можно увидеть личные вещи, документы и фотографии участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Открытие прошло с участием семей Героев и бойцов. «Фоторепортаж Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Следующая фотография 1 / 25 Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Открытие выставки «Их мужество останется в веках» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов