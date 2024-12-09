Выставка «Их мужество останется в веках»
Национальный музей Татарстана открыл выставку ко Дню Героев Отечества
В музее-мемориале Великой Отечественной войны, филиале Национального музея Республики Татарстан открыли выставку «Их мужество останется в веках». Она посвящена Дню Героев Отечества. На выставке можно увидеть личные вещи, документы и фотографии участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Открытие прошло с участием семей Героев и бойцов. «Фоторепортаж Ъ Волга-Урал».
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